Mit WDR 2 zum ESC-Finale nach Kiew

Los geht die Gewinner-Reise in die Ukraine schon am Freitag (12.05.2017), einen Tag vor dem Finale, zurück fliegen Sie am Sonntag. Für Übernachtung und Shuttleservice ist gesorgt. Da Kiew mehr zu bieten hat als nur den ESC, steht vor der Show auch eine ausführliche Stadtführung auf dem Programm.