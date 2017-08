WDR 2 Radiokonzert mit Welshly Arms

Ihr Song "Legendary" ist seit Wochen hoch in den deutschen Charts platziert und war unter anderem Titelsong für den US Science-Fiction-Film "Power Rangers". Auch sonst haben Welshly Arms eine besondere Beziehung zum Film. So war ihr Song "Hold on – I’m Coming" auf dem Soundtrack zu Quentin Tarrantinos Streifen "The Hateful Eight".

WDR 2 Musikchef Stephan Laack freut sich auf den Auftritt von Welshly Arms: "Der Song 'Legendary' ist einer der beliebtesten Titel in unserem Programm. Wir sind gespannt darauf zu erleben, wie die Band diese kraftvolle Ballade live präsentieren wird. Und ich bin sicher, dass auch die übrigen Songs von Welshly Arms unsere Hörer begeistern werden."

Zuletzt hatte der britische Superstar James Blunt im Juni ein WDR 2 Radiokonzert gegeben.

Karten bei WDR 2 gewinnen

Die Karten für das Konzert gibt es nicht im freien Verkauf, sondern ausschließlich bei WDR 2 zu gewinnen. Auf die WDR 2 Hörer wartet ein ganz besonderes Konzertereignis, wenn Welshly Arms am 30. August in WDR 2 POP! vor rund 200 Hörern im kleinen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks auftreten werden.