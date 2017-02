Rag'n'Bone Man - Human

Für einen Newcomer ist Rory Graham, der derzeit unter dem Namen Rag'n'Bone Man (deutsch: Lumpensammler) die Musikwelt auf den Kopf stellt, fast schon ein bisschen alt. Kürzlich ist der tätowierte Hüne mit dem Rauschebart und der eindringlichen, tiefen Stimme immerhin schon 32 Jahre alt geworden. Seit seiner Jugend macht er Musik. Aufgewachsen ist er im beschaulichen südenglischen Örtchen Uckfield – einer Gegend wo die Welt noch in Ordnung ist und jeder jeden kennt.

Gerne denkt er an die Zeit zurück, als er in Brighton seine ersten musikalischen Gehversuche unternahm, die ihn zum Hip Hop führten. Mit befreundeten Produzenten und Djs gründete er das Kollektiv "The Rum Committee" – eine gute Erfahrung sei das gewesen. Ermutigt durch seinen Vater erweiterte Rory sein Spektrum und kam vom Rap zum Blues. Aus ersten kleineren Auftritten in Kneipen wurden immer professionellere Akustik-Gigs, schließlich eine selbst produzierte EP mit dem Titel "Blues Town".

Jedoch sollte es noch einige Jahre dauern, bis der erste richtige Plattenvertrag auf dem Tisch lag. In der Zeit veröffentlichte Rory weitere Songs, arbeitete aber hauptberuflich als Pfleger für Menschen mit Asperger Syndrom. Eine Zeit, die ihn bis heute geprägt hat – die ihn vor allem gelehrt hat, Respekt und Mitgefühl Mitmenschen gegenüber zum Ausdruck zu bringen.

Und so drehen sich die Themen auf seinem ersten Album "Human" um sehr menschliche Dinge wie Liebe, Verlust, Tod oder gescheiterte Beziehungen. Rory betrachtet es als ein sehr persönliches Werk, auch wenn es darauf nicht immer um persönlich erlebte Geschichten geht, sondern auch um die guter Freunde. Und Rory fügt hinzu, es sei mitunter ehrlicher, wenn man nicht über sich selbst singen würde, sondern über andere Menschen. Musikalisch ist das Album zwischen Soul, Blues und Hip Hop angelegt.

Seit sechs Monaten sei es eigentlich schon fertig – doch finale Abmischungen, das aufwendig gestaltete Cover-Artwork und die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt haben die Veröffentlichung immer wieder verzögert. Im zurückliegenden Jahr hat sich die erste Single daraus, der Titelsong "Human", zu einem riesigen weltweiten Hit entwickelt. Die Erfolgsstory begann in Deutschland und in der Schweiz. Eine große Überraschung für ihn, sollte der Song doch eigentlich nur ein erster Teaser auf das Album sein. Wahrscheinlich hat er einen Nerv getroffen – das Bedürfnis nach erdiger, authentischer Musik mit Herz und Seele. Dass der Riesen-Erfolg von "Human" die anderen Stücke in den Schatten stellen könnte, befürchtet er allerdings nicht und mit einem Augenzwinkern fügt der Rag'n'Bone man hinzu: "Keine Sorge – ich habe noch so einige 'Follow-Up'-Singles im Gepäck."