Morrissey – Low In High School

Den Fernseher und die fiese Außenwelt einfach abschalten, Decke über den Kopf und den ganzen Tag lieber im Bett verbringen. So wie's Morrissey vorab in der vergleichsweise lethargisch-resignativen Single "Spent The Day In Bed" vormacht. Gute Idee. Oder vielleicht doch eher nicht. Auf jeden Fall hat sich's der poetische Verschwörungstheoretiker und Weltwutbürger auf seinem elften Studioalbum noch mal anders überlegt. Der 58-Jährige probt dann doch lieber den Aufstand. Wieder einmal.

Muskulös und breitbeinig

Gleich "My Love, I´d Do Anything For You" schmeißt den politikverdrossenen Medienverweigerer aus dem angenehmen Single-Bett. Mit Pauken und Trompeten marschiert der große Pretender über die Glitzertreppe auf die Showbühne, appelliert unter heftigem Getöse an Verstand und Urteilsvermögen der Konsumenten, Fake News von den wirklichen unterscheiden zu wollen. Nicht weniger muskulös, breitbeinig und präsent: "Jacky´s Only Happy When She´s Up On Stage". Die Protagonistin hier als Symbol für Morrisseys hassgeliebte Heimat, Jacky als personifizierter "Union Jack", Großbritanniens Flagge. Ein Land, nur happy, wenn es die Hauptrolle auf der großen Politbühne spielen darf. Sonst kehrt es der Familie beleidigt den Rücken. Das etwas andere Statement zum Brexit.

Poesie und Politik

An anderer Stelle wird Morrissey mal mehr, mal weniger verklausuliert, verschlüsselt und chiffriert die Sinnlosigkeit von Polizeigewalt ("Who Will Protect Us From The Police?"), Kriegstreiberei ("I Wish You Lonely") thematisieren wie Aufstände in Venezuela, norwegische Walfänger an den Pranger stellen und sich gleich mehrmals um das konfliktgebeutelte Israel und den Herbst nach dem Arabischen Frühling sorgen ("In Your Lap").

Morrissey und Morricone

Keine Frage, Morrissey wirbelt wieder reichlich poetischen Staub auf und will auf diesem Album viel. Gerade auch musikalisch. In den Studios von Ennio Morricone entstand ein Album mit einem Dutzend unterschiedlichster Kapitel. Der wilden Entschlossenheit des wüsten, großartigen Anfangs hält die diffuse zweite Hälfte nicht stand. Da verliert sich der leidensfähige Morrissey dann schon mal in dramatischem Klaviergeplänkel ("In Your Lap"), artfremdem Tango ("The Girl From Tel Aviv Who Wouldn´t Kneel") oder irritierend pathetischer Zirkusmusik ("When You Open Your Legs"). Bis zum Weltfrieden ist´s ja eh ein schwieriger, verschnörkelter Weg.