Sam Smith in Köln: Intensiv und persönlich

Welttour 2018

Auch sonst standen vor allem getragene Stücke auf der Setlist, 50/50 aus neuem und "altem" Material zusammengestellt. Titel wie "Like I Can" waren dabei fast als Allegro einzustufen. Selbst die Deep-House-Nummer "Latch" verwandelte die perfekt harmonierende Band in eine zartschmelzende Ballade. Die Besetzung aus Drums, Bass, Gitarre, Cello und einem dreiköpfigen Chor verzichtete zugunsten eines gelegentlich eingesetzten Tambourins auf jegliches weiteres Schlagzeug, was den brillanten und transparenten Sound unter dem hohen Kirchengewölbe nur imposanter machte. Über allem schwebte stets sicher intonierend Sam Smiths Soulstimme, mühelos zwischen Kopf und Brust wechselnd und unter die Haut gehend. In den Pausen erzählte der gebürtige Londoner die Geschichten hinter den Songs. Nahm sich dabei nicht zu ernst, wenn er meinte, nun käme der depressive Teil des Abends, dass Schluss mit Lachen sei. Oder die Anekdote über eine feuchtfröhliche Nacht in einem Irish Pub mit der gesamten Band, in deren Verlauf er Celin Dion beim Karaoke interpretierte – man konnte es sich lebhaft vorstellen. Auch wie sehr er es nach dem stressigen Wirbel der vergangenen Monate und Jahre genießen würde, in so einem intimen Rahmen zu spielen. Ob in den Pausen oder während der Songs: Sam Smith gestaltete dieses Konzert sehr intensiv und persönlich, fast als würde er im Wohnzimmer der Besucher spielen. Weil er es laut seines Posts im Netz ja wohl auch so empfunden hat. "Stay With Me" und der aktuelle Hit "Too Good At Goodbyes" bildeten einen würdigen Abschluss für dieses Ausnahmekonzert – für das sogar die Nachrichten auf WDR 2 um einige Minuten verschoben wurden.

Nächstes Jahr geht Sam Smith in größerer Besetzung auf Welttournee. Am 28. April 2018 kehrt er dabei zurück nach Köln in die Arena, wiederum präsentiert von WDR 2.