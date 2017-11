WDR 2 Radiokonzert mit Sam Smith

Spätestens seit seinem James-Bond-Song "Writing's On The Wall" gehört Smith zur ersten Liga der internationalen Singer-Songwriter. Für den Titelsong aus dem Film "Spectre" erhielt der 1992 geborene Sänger einen Oscar für den besten Song des Jahres. Seinen Durchbruch schaffte Smith in Deutschland bereits ein Jahr zuvor mit seiner Single "Money On My Mind", die sich genauso wie sein Debut-Album "In The Lonely Hour" in der Top 20 der deutschen Charts platzieren konnte. Der 25-jährige wurde für sein Album und seine Songs bereits mit vier Grammys und drei Brit-Awards ausgezeichnet.



Am 3. November erscheint nun sein neues Album "The Thrill Of It All". Die vorab veröffentlichte und von Timbaland produzierte Single "Too Good At Goodbyes" erreichte in den britischen Charts und den globalen Spotify-Charts bereits den 1. Platz. In Deutschland schaffte es die Single bis in die Top 10.

WDR2-Musikchef Stephan Laack freut sich auf dieses besonders intime Radiokonzert mit Sam Smith, der sowohl neue Songs, als auch seine großen Hits wie "Stay With Me" exklusiv vor WDR 2-Hörerinnen und -Hörern präsentiert: "Das wird eines der Konzerthighlights 2017! Die Live-Qualitäten von Sam Smith stehen außer Frage. Er verfügt über eine außerordentliche Stimme und ungeheure Bühnenpräsenz. Seine aktuelle Single ist ein Song, der unter die Haut geht. Beim WDR 2 Radiokonzert wird Sam Smith weitere Songs seines neuen Albums "The Thrill Of It All" präsentieren. Darauf sind wir natürlich sehr gespannt. Für die WDR 2 Hörer wird es also ein ganz besonderes Erlebnis, wenn Sam Smith in exklusivem Rahmen auftritt, bevor er im kommenden Jahr auf Welttournee gehen wird."

Nach Superstar James Blunt und Newcomer Welshly Arms ist Smith bereits der dritte internationale Star, der innerhalb kürzester Zeit ein exklusives Radiokonzert für WDR 2-Hörer gibt.

Karten für das Konzert in der Kulturkirche in Köln-Nippes gibt es nicht zu kaufen, sondern ausschließlich bei WDR 2 zu gewinnen.