Max Giesinger in Bielefeld: Um den Finger gewickelt

Mit studentischem Lausbuben-Charme wickelte der 28-jährige Singer-Songwriter Max Giesinger die gut 700 Fans im ausverkauften Bielefelder Forum um den Finger. Bei dem von WDR 2 präsentierten Club-Konzert – dem ersten der laufenden Tour in Nordrhein-Westfalen – zeigte sich eine sehr gut eingespielte Band, die mehr als eineinhalb Stunden lang mit ausgewogenem, knackigem Sound und abwechslungsreichem Programm überzeugte. Und eben auch mit dem gewissen Etwas: einem verspielten, besonderen Draht zum Publikum.

Max lässt auf sich warten

Nachdem Rea Garveys Schwester Margaret mit ihrer Band "Two Cities" das Publikum eine halbe Stunde gekonnt vorgewärmt hatte, betraten zunächst Giesingers vier Band-Kollegen die Bühne. Verwundert reckte das bunt gemischte Publikum – hier standen unter anderem Kinder mit ihren Eltern, Jugendliche, Mittdreißiger und Pärchen in den besten Jahren nebeneinander – die Hälse: Wo war denn Sänger Max? Der ließ erst einmal eine ganze Weile auf sich warten, während die Band spielte und spielte und viele Smartphones weiterhin einen immer noch unbemannten Mikrofonständer auf der Bühne filmten. Schließlich erschien der unprätentiös in ein schlichtes schwarzes T-Shirt und schwarze Jeans gekleidete Giesinger genau hinter dem Publikum auf einer Empore, schritt singend eine enge Treppe hinab und bahnte sich mitten durch einen wirklich rappelvollen Saal den Weg zur Bühne.

Vom Straßenmusiker zum Star

Giesinger selbst war die meiste Zeit in Bewegung, tanzte, drehte sich, gestikulierte viel, während er erzählte oder natürlich sang. Denn da war ja auch noch die Musik: Allein elf der insgesamt 15 Lieder des Abends stammten vom letzten Longplayer "Der Junge, der rennt" – darunter natürlich unter anderem auch "80 Millionen", Giesingers bislang größter Chart-Erfolg (Platz zwei in Deutschland) sowie die zweite Single des Albums "Wenn sie tanzt" (Platz neun der Deutschen Charts). Und getanzt wurde an diesem Abend viel. Zuzeiten sangen die Fans dabei ebenso laut wie die Band spielte. Und natürlich gab es auch besinnliche Balladen, wie etwa "Alles auf Anfang", das Giesinger im Duett mit Gitarrist Graef gemeinsam sang und spielte – Max auf der Akustik-, Steffen auf der E-Gitarre, welche er ein Lied später gegen eine Resonator-Gitarre eintauschte für "Die guten Tage strahlen". Um zwanzig vor zehn entließen Max und Band das Publikum nach der zweiten Zugabe ebenfalls mit einer Ballade sowie den passenden letzten Worten aus "Für immer" in die überraschend winterlich-verschneite Bielefelder Nacht: "…bis die Musik ausgeht."

Ausverkauft? Live ist life!

Für diejenigen, die Max Giesinger jetzt (oder noch einmal) möglichst bald live sehen möchten, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte sei zuerst genannt: Zwar spielt Max Giesinger am 10. Februar 2017 noch einmal in NRW, nämlich in Köln – doch auch dieses Konzert ist bereits ausverkauft – wird allerdings von WDR 2 aufgenommen. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht: Im Rahmen seiner "Der Junge, der rennt"-Sommer-Tour kommt Max Giesinger für Open-Air-Konzerte auch nach Nordrhein-Westfalen (13.08.: Troisdorf/Festplatz; 23.08.: Bochum/Zeltfestival Rhein Ruhr).