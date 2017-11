Jamiroquai in Düsseldorf: Vom anderen Stern

Bierbecher und Hände in der Luft, alle singen und tanzen, überall, vor der Bühne, an den Getränkeständen, sogar in den Waschräumen auf den Toiletten und später auf dem Heimweg. Jason Luís Cheetham alias "Jay Kay" hat nach rund 25 Jahren Bandhistorie immer noch das gleiche Charisma um die Massen zur Musik seiner Formation "Jamiroquai" mitzureißen. In dem Fall sind es 7.500 Fans in der seit Wochen ausverkauften Halle in Düsseldorf-Oberbilk, die der Tourankündigung gefolgt waren: "Coming to a planet near you". Die elf Musiker hatten ein außerirdisch gutes Programm vorbereitet, neben einer Zeitreise durch drei Dekaden stand darauf auch Material vom 2017 erschienenen achten Studioalbum "Automaton".

Stacheliger Frontmann

Im Vorprogramm kämpft der Dresdener DJ "Purple Disco Machine" alias Tino Piontek bei eingeschaltetem Saallicht zunächst gegen die noch sehr wuselige Atmosphäre vor dem Topact an, bringt aber mit seinen Disco-House-Beats und seiner aktuellen Single "Devil In Me" schnell Bewegung in die anwesenden Beine. Ab 21 Uhr bleiben diese während der nächsten 16 Songs nicht mehr ruhig stehen, Jay und seine zehn Begleiter haben Balladen von der durchgängig treibenden Setlist gestrichen. Der Frontmann ist in der nun abgedunkelten Halle während der gesamten Show gut zu sehen: nicht wegen der ausgefeilten Lichtshow aus Strahlern, Videokunst und Lasern, sondern wegen seines bizarren Helms. Der erinnert stark an einen igelartigen Computerspielhelden der 90er, die bunt leuchtenden Metallstachel lassen sich per Fernbedienung aufrichten und farblich anpassen. Für besondere Kopfbedeckungen hatte Kay schon immer ein Faible. Darunter trägt der Brite einen dunklen Jogginganzug, in dem er zwar unentwegt, aber sichtlich zurückhaltender als früher über die Bühne tanzt. 2017 musste sich der 47-Jährige einer Rücken-OP unterziehen – vielleicht auch der Grund für einen kleinen Bauchansatz.