James Blunt zu Gast bei WDR 2

Mittlerweile ist auch der Name bekannt. "The Afterlove" wird das fünfte Studioalbum des britischen Sängers heißen, es erscheint am 24. März. 2013 war sein letztes Album "Moon Landing" erschienen, in der Zwischenzeit ist viel passiert. James Blunt hat geheiratet und ist im vergangenen Jahr Vater geworden. Bei so vielen privaten Ereignissen kann die Veröffentlichung eines neuen Albums schon mal länger dauern.

2017 wird aber sein Jahr. Es wird nicht nur das neue Album geben, nein, der Schmusesänger kommt auch mit allen Hits seiner über 12-jährigen Karriere im Oktober auf große Deutschland-Tour.

Damit wir nicht bis dahin auf ihn warten müssen, schaut der sympathische Sänger schon an diesem Freitag (27.01.2017) bei uns im WDR 2 Studio vorbei. Vielleicht können wir ihm ja dann noch ein paar mehr Details zu seinem neuen Album entlocken. Hoffentlich hat er dann mehr an als in dem lustigen Clip, den er gerade auf seiner Facebook Seite zu dem neuen Album veröffentlicht hat.