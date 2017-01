David Bowie wäre 70 geworden: Tot und doch unsterblich

Jahrelang war wenig von Bowie zu sehen und zu hören, bis der 66-Jährige 2013 mit der Comeback-Platte "The Next Day" und der melancholischen Berlin-Ballade "Where Are We Now?" an frühere Erfolge anknüpfen konnte. Bowie trat zwar nicht mehr live auf und gab keine Interviews, war aber weiter musikalisch aktiv. So verknüpfte er alte und neue Lieder zu dem kurz vor seinem Tod in New York uraufgeführten Musical "Lazarus".