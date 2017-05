Alexa Feser zu Gast bei WDR 2

Ihr ganzes Leben lang ist die Musik schon ihr Begleiter. Mit vier Jahren fing sie an Klavier zu spielen, mit neun Jahren schrieb sie ihre ersten Songs. Und trotzdem musste Alexa Feser 34 Jahre alt werden, um 2014 mit ihrem Album "Gold von morgen" in die Top 20 der deutschen Albumcharts zu gelangen und als Künstlerin bekannt zu werden.

In den Jahren davor hat sie dieses Ziel wie kein Zweites verfolgt. Immer wieder suchte sie zwischen Gelegenheitsjobs die Zeit, um an sich und ihrer eigenen Musik zu arbeiten. Dabei knüpfte sie Kontakte in der Musikindustrie, war als Backgroundsängerin mit den No Angels und Ricky Martin auf Tour und kam so ihrem Traum von einem eigenen Album Stück für Stück näher.

Nach der Veröffentlichung des Albums "Gold von morgen" 2014 wurde sie im Folgejahr für den Echo in der Kategorie "Künstlerin Rock/Pop" nominiert und immer mehr Menschen kamen zu ihren Konzerten, um sie am Klavier singen zu hören. Ihre Songs handeln von Alltagsgeschichten und Momenten, die sie emotional berühren. Dafür wechselt sie auch gerne mal die Perspektive, für jedes ihrer drei Alben ist sie bis jetzt innerhalb Berlins umgezogen. "Sobald es zu bequem wird, entsteht bei mir nichts Neues", so Alexa über ihren ständigen Wohnungswechsel.

Auch für das neue Album "Zwischen den Sekunden", das am 21. April erschienen ist, hat sie wieder die Koffer gepackt und ist direkt an den Alexanderplatz gezogen. Als Dank für die Auseinandersetzung mit dem kreativen Neuland ist das Album direkt von null auf Platz drei in die deutschen Albumcharts eingestiegen.

Alexa Feser hat ihren Platz in der deutschen Musikszene gefunden. Die Sängerin, Songschreiberin und Pianistin ist am Mittwoch (10.05.2017), ab 14 Uhr zu Gast im WDR 2 Studio.

Stand: 08.05.2017, 12:41