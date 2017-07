Ausflugstipps fürs Wochenende

EmsFestival in Rheine

Am Emsufer gibt es von Donnerstag bis Sonntag ein buntes Programm aus Musik und Theater. Auf einer schwimmenden Bühne tritt am Samstagmittag eine Theatergruppe auf, die für kleine und große Zuschauer Märchen von den Gebrüdern Grimm spielt. Danach gibt es Live Acts - zum Beispiel eine Band, die Rock- und Pop-Lieder der letzten 40 Jahre covert. Sonntagnachmittag gibt es bei "Hollywood in Concert" eine Choreographie zu unterschiedlichen Filmthemen.



Donnerstag und Freitag 20 Uhr, Samstag ganztägig, Sonntag 10-18 Uhr

Eintritt frei

Fest am See in Wickrath

Rund um das Schloss Wickrath gibt es Samstag und Sonntag ein großes Programm mit über 70 Marktständen, Hunde- und Greifvögelvorführungen, direkt am See. Besonders für Familien ist das Fest geeignet, weil neben den Tiervorstellungen und dem Bauernmarkt auch ein großer Spielbereich aufgebaut ist. Da gibt es eine Hüpfburg, ein Beachhandballturnier und eine Waldschule, in der man die Natur noch ein bisschen besser kennenlernen kann. Samstagabend gibt es noch ein Highlight: das Feuerwerk.



Samstag 14-24 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Eintritt frei