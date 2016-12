Trauerjahr 2016: Diese Persönlichkeiten sind gestorben

Ein Kind der Bonner Republik: Guido Westerwelle wurde 1961 als Sohn eines Juristen-Paares in Bad Honnef geboren und wuchs mit drei Brüdern in Bonn auf. Schon als Schüler und Student mischte er sich gern in politische Debatten ein. Der junge Westerwelle startete eine Politlaufbahn gegen den Zeitgeist. Die Lust an der rhetorischen Provokation, an der oft flapsig-polemischen Rede gegen alles "Linke", war dem Rheinländer in seiner gesamten Politik-Laufbahn anzumerken. Am 18. März erlag er im Alter von 54 Jahren seiner schweren Krebserkrankung.