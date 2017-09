Spielerisch nicht überragend, aber effektiv. So ist Bayern München in die Bundesliga-Saison gestartet. Die Auslosung für die Champions League meinte es weitgehend gut mit den Münchnern. Mit Paris hat man sicher einen der Mit-Favoriten auf den Titel gezogen. Doch Celtic Glasgow und RSC Anderlecht zählen zu den Gegnern, gegen die Punktesammeln Pflicht ist.

Gerade im ersten Heimspiel würde alles andere als ein Sieg gleich mal für dunkle Mienen bei den Bayern-Verantwortlichen sorgen, zumal die Belgier in ihrer Liga eher unrühmlich in die aktuelle Saison gestolpert sind. Bei einer solchen Partie zählt am Ende sicher nicht in erster Linie der spielerische Glanz, sondern bekanntermaßen das Ergebnis.

Erster Spieltag Gruppe B:

Bayern München - RSC Anderlecht

Anstoß um 20.45 Uhr

Vollreportage

Reporter: André Siems und Hans-Peter Pull