CIVIS Medienkonferenz 2017

Keine Angst vor Terroristen. Die Deutschen gehen mehrheitlich gelassen mit der Terrorgefahr im Lande um. Sie fühlen sich sicher. Das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden ist groß. (ARD-DeutschlandTrend 1/2017) . Gleichzeitig verunsichert eine diffuse Angst vor Veränderungen die Menschen. Viele fühlen sich bedroht und in ihrem sozialen Status gefährdet. Sie fürchten sich vor disruptiven Folgen der Globalisierung, digitalen Zukunftsentwicklungen, Industrie 4.0, künstlicher Intelligenz – aber auch vor den Auswirkungen des politisch oder religiös motivierten Extremismus, Integrationsproblemen und importierten Konflikten. Flüchtlinge und Muslime werden zum Symbol und "Chiffre für die Verunsicherung durch den Einbruch der Globalisierung" (Gespaltene Mitte. Feindselige Zustände, 2016). "Nie zuvor sind die Ängste innerhalb eines Jahres so drastisch in die Höhe geschnellt wie 2016" (R+V-Studie, 2016).

Immer mehr klammern sich an ihre ethnische Identität, Gruppe, Nation oder entdecken diese neu. In Zeiten prekärer Perspektiven, einer Krise der politischen Repräsentation und verbreitetem Demokratiemisstrauen suchen viele Menschen Antwort auf die Frage: Wo gehöre ich hin?



Über Massenmedien und die Angebote sozialer Medien nehmen Hunderttausende als Live-Zuschauer in Echtzeit an Terroranschlägen und Gewalttaten teil. Medien befördern eine verängstigte Stimmung in Deutschland. Über die Sozialen Medien wie Twitter und Facebook sowie die Boulevardmedien verbreiten sich immer schneller Panik und Gerüchte. Wachsender Fremdenhass verfestigt sich. Der gesellschaftliche Frieden ist bedroht (Jahresbericht Deutsche Einheit 9/2016). Wie viel und vor allem welche Berichterstattung ist angemessen?

Migration, Integration und Medien – wie soll das neue deutsche WIR, die "Einheit der Verschiedenen" (Bundespräsident Joachim Gauck) künftig aussehen und wie weit wollen wir als Gesellschaft dabei gemeinsam gehen? Was können, was müssen die Medien leisten. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und die CIVIS Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa veranstalten am 12. Januar 2017 eine eintägige Medienkonferenz zum Thema "Das neue deutsche WIR. German Angst" in der Akademie der Künste in Berlin.