Ihr hattet bereits vor eurer "Übernahme" Gelegenheit, in den Gruppen der AfD-Anhänger mitzulesen. Was sind das für Gruppen? Wer ist da drin? Welche Themen dominieren? Wie ist der Ton?

Die größte Zielgruppe sind Männer zwischen 45 und 54 Jahren. Menschen, die nicht mit dem Internet groß geworden sind, die es erst seit ein paar Jahren nutzen. Menschen, die am schnellsten auf solche Fake-Meldungen reinfallen. Es gab in diesen Gruppen viele Fake News, Fälschungen von Sachen. In dem Video habe ich es gezeigt, zum Bespiel eine Anzeige von Martin Schulz mit Sachen, die er gar nicht gesagt hat, die einfach geändert wurde. Es gab auch ein paar NPD-Plakate, die dort gepostet wurden. Das war bedenklich, denn die AfD dementiert immer, das sie irgendetwas mit der NPD und ihrer Ideologie zu tun hat. Zudem fand ich bedenklich, dass eine Gruppe eine Pegida-Fan-Gruppe war. Warum administrieren AfDler Pegida-Fan-Gruppen?

Waren auch AfD-Funktionäre mit dabei?

Ein Mann, Benjamin Haupt, war in allen Gruppen Moderator und der ist Fraktionsvorsitzender der AfD in Speyer. Er arbeitet unter dem Landesvorsitzenden Uwe Junge (in Rheinland Pfalz). Von den Chats her zu urteilen, die wir da hatten, weiß er von diesen Gruppen. Von den Chats mit den Leuten, die die Gruppen betreuen her zu urteilen, weiß auch Frauke Petry von den Gruppen.

Ihr habt die Gruppen, die ihr betreut, auf öffentlich gestellt und somit jede Menge Nicht-AfDler da reingeholt. Das heißt, als geheime Gesprächsforen taugen die jetzt nicht mehr. Habt ihr euer Ziel damit erreicht?

Im Prinzip schon. Wir haben nicht alle Gruppen auf öffentlich gestellt. Gruppen mit über 5000 Mitgliedern können nicht mehr auf öffentlich gestellt werden, aber wir haben einfach alle eingeladen, das geht dann ganz leicht. Und die anderen haben wir, wie ich finde, ein bisschen aufgewertet. Eine Gruppe, sie hieß "Heimat-Liebe", wir haben daraus "Hummus-Liebe" gemacht. Jetzt werden in der Gruppe nur noch Hummus-Bilder und Hummus-Sprüche gepostet. Was ich sehr schön finde ist, es kommen beide Seiten zueinander - clashen aufeinander und fangen an, zu sprechen.