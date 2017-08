"Iraner reden gerne lang und viel"

Was symbolisiert für dich der "deutsche Schäferhund"?

Michel Abdollahi: Im Iran gab es - ganz anders als in Deutschland - sehr wenige Hunde als Haustiere. Deshalb hatte ich als Kind, als wir nach Deutschland gezogen sind, große Angst vor Hunden, insbesondere vor Schäferhunden. Die waren in den 1980er-Jahren nämlich als Haustiere viel verbreiteter als heute. Heute muss der Hund als Accessoire in die Handtasche passen, damals sollte er aufpassen. Hund und Herrchen wurde für mich zum Synonym des Deutschen schlechthin. Wir nannten die Hunde auf Persisch "Wolfshunde", weil wir nicht wussten, wie sie heißen, was die Angst nicht kleiner machte. Mit den Jahren schwand die Angst und ich lernte diesen freundlichen und aufmerksamen Hund immer mehr kennen. Das Symbol des Deutschen mit seinem Schäferhund ist im Kopf geblieben, und so langsam bin ich selbst Schritt für Schritt zu diesem Deutschen geworden, der sich aber immer seine ursprüngliche Identität bewahrt hat. Hätte ich heute einen Hund, dann vielleicht einen Schäferhund. Jedenfalls fand ich den Schäferhund als Namensgeber für meine Kolumne passend. Und so wird sie auch werden: aufmerksam und nervenfest. Und sicher auch etwas verspielt, ist ja schließlich ein Hund.

Du bist im Iran geboren - und in Deutschland aufgewachsen: Was ist an dir typisch iranisch, was typisch deutsch?

Nach so vielen Jahren der kulturellen Vermischung kann ich es selbst nicht mehr beurteilen. Ich möchte es auch nicht mehr. Die Trennung in verschiedene Kulturen hat mich schon immer gestört. Sie birgt viele Risiken und führt letztendlich zu einer innerlichen wie auch äußerlichen Abgrenzung. Wenn wir Integration wollen, dann sollten wir aufhören in diesen Schubladen zu denken. Aber um das Klischee doch noch etwas zu bedienen: Ich esse für mein Leben gerne Grünkohl und höre unglaublich gerne iranische Musik.

Gibt es etwas, was beide Lebenswelten - die iranische und die deutsche - miteinander vereint?

Ja, die Migranten sind es, die beide Lebenswelten vereinen. Wir brauchen gar nicht in die Ferne schweifen und uns die Beziehung von Goethe zu Hafis anzuschauen. Wir können stellvertretend für viele Deutsch-Iraner einfach mich nehmen und sagen, so kann man beide Lebewelten miteinander vereinen.

Für deine Reportage "Im Nazidorf" hast du den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Was hat dich am meisten bei den Recherchen schockiert?

Ich glaube, dass ich der am wenigsten Schockierte war, weil ich seit meiner Kindheit mit Neonazis, Ausgrenzung und Rassismus zu tun habe. So traurig es ist, aber es gibt kaum eine Facette an diesem Thema, die mir nicht schon irgendwann begegnet ist. Dagegen waren viele Zuschauer schockiert, dass es überhaupt solche Strukturen in diesem Land gibt. Das wiederum hat mich dann schockiert.

Was hast du dir für deine feste Kolumne als Kommentator bei COSMO vorgenommen?

Den Zuhörern und Zuschauern nicht eine vorgefertigte, feste Meinung zu präsentieren, sondern die Möglichkeit zu lassen, über ein Thema weiter nachzudenken. Ich werde meinungsstark kommentieren, aber am Ende offen lassen, welche Meinung nun die Richtige ist, denn die gibt es nicht. Erst wenn man selbst aufhört, nur zu konsumieren und anfängt nachzudenken, kann man sich ein Thema wirklich erschließen. Am liebsten bin ich der Mittler zwischen diesen beiden Ufern und der möchte ich auch bei Cosmo sein.

Warum arbeiten Ihrer Meinung nach so viele iranischstämmige Menschen in den Medien?

Iraner reden gerne lang und viel und hören sich dabei selbst unglaublich gerne zu. Schauen Sie mich an. Da sind Medienberufe doch ideal. Oder auch weil uns Wissbegierde und Neugier in die Wiege gelegt werden, zwei Voraussetzungen für guten Journalismus.