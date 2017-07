#FreeDeniz

Wir wollen das Meer sehen - Deniz’i görmek istiyoruz

Zusammen mit dem Freundeskreis #FreeDeniz setzt COSMO ein Zeichen der Solidarität und lädt heute zu einem Abend für die inhaftierten Journalisten in der Türkei ein. Schauspieler, Comedians und Autoren lesen Texte von Deniz Yücel, der seit Anfang 2017 in der Türkei im Gefängnis sitzt. Ihr könnt via Video-Livestream dabei sein.