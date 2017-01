"Da steckt Strategie hinter"

Wenn Menschen in seriösen Ämtern öffentliche Ereignisse oder wirkliche Tatsachen leugnen, welche Gefahren verbergen sich dahinter?

Knüpfer: Das sieht man in der Geschichte immer wieder: Früher oder später geht es nicht um solche Belanglosigkeiten wie die Zuschauerzahlen bei der Amtseinführung. Sondern darum, dass so Kriege begonnen werden können, Korruption stattfinden kann, all diese Dinge, die Journalisten als vierte Gewalt aufdecken sollten oder als liberale Institution, die daran interessiert ist, dass es eine Gewaltenteilung gibt in einem Land. Wenn man damit durchkommt, die Realität so zu verdrehen, wie sie einem am besten politisch passt, dann hat man keinen Bedarf mehr dafür, darauf zu achten, dass man eben die Wahrheit sagt.

Können Sie da noch ein paar Beispiele nennen?

Knüpfer: Also, das ist natürlich nicht das erste Mal, dass sich amerikanische Politiker der Realität widersetzen. Das sieht man immer mal wieder, das hat man auch unter Obama gesehen, dass es immer wieder darum geht, die eigene Position möglichst gut dastehen zu lassen. Ein prominentes Beispiel wäre natürlich die Bush-Administration, die tatsächlich auch Journalisten ins Gesicht gesagt hat, die Realität ist das, was wir definieren und dann eben behauptet hat, dass der Irak Massenvernichtungswaffen entwickelt hat und einen Krieg begonnen hat.

Wie sollten wir als Rezipienten damit umgehen?

Knüpfer: Man sollte zuhören, wer spricht, wenn gesprochen wird und man sollte sich sehr genau überlegen, wem man im Wesentlichen vertraut und wem nicht. Es ist immer sehr leicht, beispielsweise auf die Medien zu schimpfen und die Massenmedien als Problem anzusehen. Man sollte sich aber fragen, wen man lieber glaubt: unabhängigen Journalisten oder Machthabern. Und das ist die Alternative, die im wesentlichen vorgeben, was die richtigen Fakten sind und welche falsch sind. Das heißt, man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn man diese Medienkritik äußert. Dass man da wirklich unterscheidet, zwischen quasi den Interessen von Journalisten und Journalistinnen, die natürlich ab und zu Fehler machen können, aber eben nicht systematisch Leute hinter das Licht führen wollen. Und auf Trump bezogen, oder den neuen Populismus bezogen, da ist es ganz wichtig, dass man diesen Politikern nicht das Feld überlässt und sie nicht machen lässt, was sie wollen. Und was sie wollen ist, sich als Sprachrohr der Öffentlichkeit darzustellen. Die Öffentlichkeit ist immer noch eng genug mit den Medien verbunden, die wird durch Medien erschaffen und es liegt eben nicht an Trump, zu definieren, was das amerikanische Volk denkt, oder will ,oder wem es zu vertrauen hat.

Stand: 24.01.2017, 11:05