2 plus 2 gleich: Keine Ahnung - Ein Leben ohne Grundbildung

Schnell mal einen Fragebogen beim Arzt ausfüllen, die Preise im Supermarkt vergleichen oder die neusten Nachrichten in der WhatsApp-Gruppe der Freunde checken – für Jennifer ist das ein täglicher Kampf. Jennifer ist funktionale Analphabetin – das bedeutet, sie kann zwar einzelne Buchstaben erkennen, aber keine ganzen Texte lesen, schon gar nicht schreiben. Christina hat ihr Leben lang geschummelt – wenn es um Zahlen geht. „Wenn mich jemand fragt, was 2 plus 2 ist, ich kann ihm die Antwort nicht sagen.“ Jahrelang flog die Zahlenblockade der Kölnerin nicht auf – bis sie das ständige Schummeln nicht mehr aushielt.

Vitalij ist vor 11 Jahren aus Kasachstan in den Sektor gekommen. Seine Sprache beherrscht Vitalij perfekt – aber mit der deutschen Sprache, den deutschen Buchstaben tut er sich sehr schwer. Wie ein Schulkind musste der heute 33jährige ganz neu lernen und auch heute büffelt er weiter. Jeden Tag neue Wörter, neue Ausdrücke.

Wie geht das – ein Leben ohne Buchstaben, ohne Zahlen? Jennifer, Christina und Vitalij kämpfen um Normalität. 1LIVE-Reporterin Lena Breuer hat die drei getroffen und sie gefragt: Ein Leben ohne Grundbildung – wie schaffen sie das? „2 plus 2 gleich: Keine Ahnung“ – die 1LIVE-Reportage am 7. November ab 23 Uhr in 1LIVE Plan B. Und im Anschluss auch zum Download auf 1live.de.

Ausstrahlung: 07. November 2017

Reporter: Lena Breuer

Moderation: Jörn Behr

Redaktion: Natalie Szallies