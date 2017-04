Brauch ich nicht! Leben ohne Konsum

Kolja und Katha haben das Studium in Berlin gerade in der Tasche – aber statt sich jetzt auf Praktika oder Jobs zu bewerben, ziehen sie jetzt mit ihrer kleinen Tochter aufs Land. Hier baut Kolja ein „Tiny House“ - ein 25-Quadratmeter-Holzhaus auf Rädern. Die Familie will mit so wenig wie möglich auskommen - und nur so viel arbeiten wie unbedingt nötig.