Hip-Hop Newcomer machen Millionen

Migos

Das Hip-Hop-Trio aus Atlanta sorgt vor allem gerade mit ihrem Song "Bad and Boujee" für Aufsehen. In den USA landete der Song direkt auf Platz 1 der Single-Charts, und bei uns in der Playlist. Childish Gambino (Donald Glover) gab ihnen bei den Golden Globes ein Shoutout und erklärte danach in den Interviews, der Song sei der Beste um Sex dazu zu haben. Dazu seien die Migos die Beatles unserer Zeit (wobei Black Beatles ja der Song von Rae Sremmurd is…). Noch vor "Bad and Boujee" soll das Trio aber mit dem Song "Look At My Dab" die Dab-Bewegung mit gestartet haben! Außerdem sind Migos seit letztem Jahr bei Kanyes Label GOOD Music gesigned. Ihr neues Album "Culture" kommt am Freitag (27.01.2017).