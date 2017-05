Stars in 1LIVE

Oh Wonder zu Gast in 1LIVE

Für ihr Debüt-Album haben Oh Wonder ein ganzes Jahr lang jeden Monat einen Song aufgenommen und ihn im Internet veröffentlicht. Damit hatte das Londoner Duo dann seinen Durchbruch und es folgten Konzerte auf der ganzen Welt. Jetzt steht ihr neues Album "Ultralife" in den Startlöchern.