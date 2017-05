Stars in 1LIVE

Mogli zu Gast in 1LIVE Plan B

Gute Songs werden meistens nicht mal eben zwischen Tür und Angel geschrieben - zwischen Alaska und Mexiko aber schon. So ist das zumindest bei Mogli. Die Berlinerin ist in einem umgebauten Schulbus quer durch Amerika, bis an die Spitze von Mexiko gefahren und hat die Eindrücke ihrer Reise auf ihrem neuen Album "Wanderer" verarbeitet.