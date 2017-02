Stars in 1LIVE

Ferris MC zu Gast in 1LIVE

Ferris Mc hat einiges in seinem Leben erlebt. In den 90ern war er ein wichtiger Bestandteil der norddeutschen Rapszene und hatte sowohl als Teil der Mongo Clikke sowie als Solo Künstler Erfolg. Seit einigen Jahren ist Ferris aka. Ferris Hilton ein festes Mitglied der Band Deichkind. Am Dienstag ist der Rapper zu Gast in 1LIVE Plan B.