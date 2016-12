10 Gründe, warum George Michael der Größte ist

1. George Michael war der klassische Boyband-Star. Mit dem Unterschied, dass er die Songs von WHAM! fast alle selbst geschrieben hatte.

2. George Michael hat "Careless Whisper" geschrieben – und sich Jahrzehnte später mit einem Grinsen gefragt, was es eigentlich bedeute, dass er so viele Jahre und Songs später immer noch auf einen inzwischen uralten Saxophon-Part in einem eigentlich endlos kitischigen Liebeslied reduziert würde. Es ist nicht nur das Saxophon. Zeilen wie "Guilty feet have got no rhythm" sind Ikonen der Popmusik.

3. George Michael hat "Last Christmas" geschrieben – zusammen mit dem dazugehörigen Video (eine Gruppe Freunde fährt, wie jedes Jahr, in eine Winteridylle, und das "Ich" sieht seine alte Liebe aus dem letzten Jahr wieder) ist das ein Gesamtkunstwerk. Eine Liebesgeschichte zu Weihnachten. Alte Wunden, viel Gefühl, dieses Prickeln, und dann "Baby, next year." Dieser Song wird niemals gehen. Ebenso wie die ewigen WHAM!-Party-Songs "Club Tropicana" oder "Wake Me Up Before You Go-Go".

4. George Michael hat mit "Faith" ein erstes Soloalbum aufgenommen, das Lichtjahre über dem jedes anderen Ex-Boyband-Stars rangiert, der sich emanzipieren will. Gary Barlow, Robbie Williams, Ronan Keating, Justin Timberlake – sie alle wurden im besten Fall mit George Michael verglichen, wobei das nicht angemessen wäre. Denn George Michael hat dieses Album, inklusive sechs Welthits, fast komplett allein geschrieben. Es ist so stark, dass dieser Mann sofort zu 100% als Solokünstler etabliert war. Mehr noch: Es verkaufte bisher rund 25 Millionen Einheiten, erhielt den Grammy und war das erste Album eines weißen Mannes (noch dazu Europäers) in den US-R&B-Charts.

5. George Michael hat danach mit "Listen Without Prejudice, Vol. 1" eines der stärksten, reifsten und schlicht besten Pop-Alben aller Zeit veröffentlicht. Ganz anders als "Faith", ruhiger, nachdenklicher, introvertierter, experimenteller, dunkler: "Freedom ´90", "Cowboys & Angles", "Waiting For That Day" sowie der zeitlose, melancholische Zweifel an der Menschheit namens "Praying For Time". Die Platte endet mit den Zeilen: "Here I Am".

6. George Michael riss etwa zu dieser Zeit seine bisherige Karriere vorsätzlich mit dem Arsch ein, um seine künstlerische Freiheit zu erstreiten. Er lieferte sich einen jahrelangen Rechtstreit mit seiner Plattenfirma, er drehte keine Videos mehr (außer das epochale Model-Gipfeltreffen zu "Freedom ´90"), er zog sich und sein massiv präsentes Image als Sexsymbol komplett aus der Öffentlichkeit zurück. •

7. George Michael litt so würdevoll wie kaum ein anderer in seiner Musik. Bestes Beispiel ist sein drittes Soloalbum "Older" , auf dem er unter anderem den Tod seines geliebten Partners Anselmo Feleppa verarbeitete. In ergreifender Ruhe, Demut, Liebe und Zeitlosigkeit. Aber auch davor und danach hat George Michael immer wieder die dunkle Seite vertont. Das hadernde, um Vergebung flehende "One More Try" ist nur ein Beispiel.

Lisa Stansfield und George Michael beim Gedenkkonzert an Freddie Mercury im Londoner Wembley Stadion

8. George Michael ist der einzige Mann, der Freddie Mercury hätte bei Queen ersetzen können. Unvergessen ist sein Auftritt beim Freddie Mercury Tribute Konzert. George Michael selbst steckte in einer tiefen Krise zum Zeitpunkt der Show. Er fühlte sich kaum in der Lage, auf die Bühne zu gehen und kanalisierte dann all den Schmerz in eine Performance, die zu den ganz großen der Popgeschichte gehört.

9. George Michael ist ein begnadeter Cover-Sänger. Immer wieder bewies er in Sachen Auswahl, Interpretation und Umsetzung eine Klasse, die unerreicht ist. Den Song zu seinem eigenen machen, ihm etwas Neues geben – all das ist George Michael immer wieder gelungen. "Somebody To Love" von Queen, Bonnie Raitt‘s grandiose Ballade "I Can’t Make You Love Me", „As“ von Stevie Wonder im Duett mit Mary J Blidge (das fast besser als das Original ist), das bitterböse "They Won’t Go When I Go“ (ebenso von Stevie Wonder), eine Barblues-Version von "Roxanne" von The Police oder auf seiner letzten Tour der gerade wieder hochaktuelle Abgesang auf die USA: "Going To A Town" on Rufus Wainright. Unvergessen ist zudem sein Duett mit Elton John bei dessen "Don’t Let The Sun Go Down On Me"

10. George Michael war nicht nur herausragender Songschreiber und Produzent, er war auch technisch einer der besten Sänger der Welt. Egal bei welchem Auftritt, in welcher Phase, mit welcher Schwierigkeit - jeder Ton saß, immer. Nicht nur technisch, auch emotional.