Casper (99%)

Caspers neues Album Lang lebe der Tod sollte eigentlich schon im September 2016 erscheinen. Im Sommer hatte er dafür eine fette Ankündigung auf seinen Social Media-Kanälen geplant (geschwärzte Profibilder, Countdown, "Lang lebe der Tod“ in Morsezeichen). Ein Elektroladen kam ihm aber zuvor und bewarb das Album online noch vor der offiziellen Ankündigung von Casper. Der verschob den Release dann, angeblich, weil das Album noch nicht gut genug war und er noch mehr Arbeit reinstecken wollte. 2017 wird es dann soweit sein – aber natürlich nur, wenn Casper zufrieden ist.

Ed Sheeran (100%)

Ed hat im Dezember seine Social Media-Pause mit einem Post beendet: einfach nur ein blaues Feld. Auf den ersten Blick deutete das noch nicht unbedingt auf ein neues Album hin. Der letzte Tweet zuvor verwies aber auf einen Instagram-Post, in dem Ed unter anderem schrieb: „The 3rd album is on its way and is the best thing I have made thus far“. An Neujahr hat er alle Spekulationen beendet.