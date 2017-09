Was bisher geschah: Hinter Fortuna Ehrenfeld steckt der Kölner Songschreiber und Produzent Martin Bechler. Bisher eher in zweiter Reihe tätig, wagt sich der Mitte 40-Jährige nun nochmal selbst auf die Bühne. "Ich hab seit 25 Jahren hier in Köln eine Produktionsfirma. Da packen wir uns Projekte zusammen in der Theater-, Musik- und Kunstszene und irgendwann gab es einfach diesen Pool an Songs, an die sich keiner rangetraut hat. Und dann war irgendwann klar, das muss ich selber machen", erklärt der Musiker.

Nach Veröffentlichung seines selbstproduzierten Debüt-Albums wollte Bechler eine Konzertagentur für sich finden und hat den Kontakt zu Grand Hotel van Cleef gesucht. Das Hamburger Indie-Label mit angeschlossener Booking-Agentur war dann allerdings so begeistert von den eigenwilligen Songs, dass sie nun das zweite Album "Hey Sexy" rausgebracht haben. Für Fortuna Ehrenfeld ein absoluter Glücksgriff. "Das war auch herzzerreißend, als wir da auf dem Fest van Cleef rumgelaufen sind und Leute wie Gisbert zu Knyphausen, die ganzen Kettcar-Jungs und der Thees Uhlmann einem auf die Schulter klopfen und einem wirklich das Gefühl geben in diesem bekloppten Laden da willkommen zu sein."