Ein Unfall passiert vor deinen Augen. Es kracht gewaltig, die Menschen sind schockiert. Ein Fahrradfahrer liegt plötzlich vor einem Auto und ist verletzt. Was nun? Kommst du deiner Bürgerpflicht nach und leistest Erste Hilfe vor Ort, oder tust du so, als hättest du von Nichts etwas mitbekommen? Oder sogar noch schlimmer, zückst du dein Smartphone und filmst diese Szenerie?



Das Video, gedreht in der Troisdorfer Fußgängerzone, ist der Test, wie Menschen hierzulande reagieren.

Stand: 28.08.2017, 14:47