Neue Musik kommt zum Beispiel von Martin Garrix. Er hat den Track "Scared To Be Lonely" veröffentlicht. Die Stimme des Songs ist auch nicht unbekannt. Sie kommt von Dua Lipa. Sie hat mit Martin gemeinsam den Song produziert.



Rag n' Bone Man hat auch eine neue Single. Bisher kennen wir ihn ja von seinem Nr. 1 Hit "Human", sein neuer Track heißt "Skin". Von einem Mädel gibt es auch was Neues: Zara Larsson hat mit ihrem neuen Track " So Good" noch einen Song herausgebracht, der garantiert gute Laune macht.