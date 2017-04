"Kannst du offline?" und "Wird die Welt immer schlechter?" - Mit diesen beiden Fragen haben sich die beiden Comedypreis-Träger Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann in ihrer ersten Ausgabe von "2LIVE in 1LIVE - die fast professionelle Radioshow" beschäftigt. Und letztlich wurde es genau so, wie Luke Mockridge es angekündigt hatte: Es wurde deep, emotional und auch ein bisschen schön.

1.Frage: "Kannst du offline?"

"Ich würde es gerne können", antwortete Luke auf die erste Frage. Ingmar ging sogar noch einen Schritt weiter und sagte: "Ich habe mir vorgenommen, Ende des Jahres einfach mal für drei Monate auszusteigen." Trotzdem outeten sich beide als absolute Social-Media-Junks und waren sich in einem Punkt sofort einig:

"Niemand ist so schön, wie er auf Instagram gerne wäre"

2.Frage: "Wird die Welt immer schlechter?"

Ingmar Stadelmann: "Ein ganz klares Nein!" Und auch Luke pflichtete ihm bei, allerdings ließ er sich den Blick in die Glaskugel nicht nehmen und prophezeite der Menschheit in den nächsten 100 Jahren "die ganz große Scheisse!"

In einem Punkt waren sich die beiden Comedians dann auch wieder einig: In einem Monat soll es weitergehen.