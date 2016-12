Wayne Marshall bleibt Chefdirigent!

Der Verwaltungsrat des WDR hat den Vertrag von Chefdirigent Wayne Marshall bis einschließlich der Spielzeit 2019/2020 verlängert. "Mit Esprit und Charme begeistert er die Menschen", so Hörfunkdirektorin Valerie Weber. Der gebürtige Brite nennt Köln inzwischen seine zweite Heimat: "Nach Auftritten im Ausland wieder in Köln zu sein, fühlt sich inzwischen an wie nach Hause zu kommen. Das ist ein tolles Gefühl. Ich stehe vor meinem Orchester und denke: Schön, wieder da zu sein!", erklärt Marshall. | mehr