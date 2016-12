NRW-Stiftung zieht Bilanz für 2016

Geld gab es unter anderem für die Modernisierung des Röntgen-Museums in Remscheid, den barrierefreien Ausbau des Jungen Theaters in Bonn und die Restaurierung des Lichtspielhauses Königsburg in Viersen, teilte die Stiftung am Donnerstag (29.12.2016) mit. Die NRW-Stiftung (Sitz in Düsseldorf) feierte 2016 ihr 30-jähriges Bestehen. Sie finanziert sich hauptsächlich aus Lotterie-Erträgen von Westlotto und aus Einnahmen ihres Fördervereins.

Stand: 29.12.2016, 11:35