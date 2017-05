Zahl der Drogentoten in NRW deutlich gestiegen

2016 sind in Nordrhein-Westfalen 204 Menschen an den Folgen von Rauschgiftkonsum gestorben. Das waren 22 mehr als im Jahr davor, wie aus einem am Montag (08.05.2017) in Berlin veröffentlichten Bericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung hervorgeht. Das bedeutet eine Zunahme von zwölf Prozent. In Köln starben demnach 41 Menschen an Opiaten, in Essen 17, in Dortmund vier.

Auch deutschlandweit stieg die Zahl: 1.333 Drogentote wurden 2016 erfasst, 107 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Anstieg von neun Prozent. Haupttodesursache war den Angaben zufolge eine Überdosis. Das Durchschnittsalter lag bei etwa 38 Jahren.

Drogen häufig online ge- und verkauft

Konsumenten bekommen die illegalen Substanzen längst nicht mehr nur an der Straßenecke. "Der Internethandel macht Drogen leichter verfügbar", berichtet der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch. Es gebe Verkaufsplattformen, auf denen illegale Drogen aller Art angeboten und per Post an den Empfänger geschickt würden, sagte der BKA -Chef.

Stand: 08.05.2017, 10:43