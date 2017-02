IG Bau sieht in Wohnungsnot "sozialen Sprengstoff"

Zwar wird in großen Städten und Ballungsräumen derzeit viel gebaut, doch müssten noch mehr Wohnungen entstehen, vor allem bezahlbare, sagt die Industriegewerkschaft Bau in NRW . Es werde überwiegend " in der Luxusklasse " gebaut, sagt der Vize-Vorsitzende Dietmar Schäfers, NRW befinde sich " tief in einer Wohnungskrise ". Die NRW-Wohnungsbau-Konferenz der IG Bau am Samstag (11.02.2017) in Düsseldorf drehte sich daher vor allem um das Thema Mietpreise.

Düsseldorf und Köln teurer als Hamburg

In Düsseldorf lägen die Mieten mittlerweile um 26 Prozent über dem aktuellen Bundesdurchschnitt, in Köln um 23 Prozent, vermeldet die Gewerkschaft. Damit gehörten die beiden Rheinmetropolen zu den Top-20-Städten Deutschlands mit dem höchsten Mietniveau - noch vor Hamburg und Frankfurt am Main.

Staatliche Förderung für Wohnungen

Im vergangenen Jahr seien bundesweit rund 280.000 Wohnungen neu entstanden. Benötigt würden dagegen 400.000 Neubauwohnungen jährlich, so die IG Bau. Viele Haushalte müssten inzwischen die Hälfte ihres Einkommens für die Miete aufwenden, sagte Schäfers. Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen könnten sich Mieten in Neubauwohnungen nicht leisten.

Der Vize-Gewerkschaftsvorsitzende fordert eine staatliche Förderung günstiger Mietwohnungen - ähnlich wie bereits in den 1990er Jahren: Damals wurde der Bau von Wohnungen mit Mietbindung durch Sonderabschreibungen vom Bund unterstützt.

Ministerium nur für Wohnungsbau