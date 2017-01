2016 weniger Einbrüche in NRW

Um 15,7 Prozent zurückgegangen sei die Zahl der Wohnungseinbrüche in NRW im vergangenen Jahr: Von 62.362 Fällen in 2015 auf 52.578 Fälle in 2016. Fast jeder zweite Einbruchsversuch scheitere mittlerweile, meldete NRW-Innenminister Ralf Jäger ( SPD ) am Samstag (28.01.2017).

Das liege zum einen an verbesserte Anti-Einbruchtechnik, aber auch daran, dass Nachbarn aufmerksamer seien und " die NRW-Polizei präsenter ", so Jäger.

Wenig Verbesserung bei der Aufklärung

Die Aufklärungsquote allerdings bleibt mager. Zwar habe sie sich um 2,3 Prozent leicht verbessert, dennoch konnten im vergangenen Jahr nur rund 16 Prozent aller Einbruchsfälle aufgeklärt werden. Die Landesregierung stelle deshalb dem Landeskriminalamt mehr Geld für die Untersuchung von DNA -Spuren zur Verfügung als bisher, sagte Jäger.

Nach Einschätzung des Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Arnold Plickert, ist die Erfolgsmeldung des Innenministers realistisch. Während Einbruchsdelikte lange Zeit " nur verwaltet, nicht aufgeklärt " werden konnten, arbeiteten die Polizeibehörden mittlerweile sehr viel besser zusammen. Ermittlungsverbünde zwischen Rhein und Ruhr seien in der Lage, " Erfahrungswissen " über Täter und Taten effektiver untereinander auszutauschen.

NRW als Einbruchsland attraktiv