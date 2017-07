Illegal in der Wochenend-Siedlung

Über Jahrzehnte wurde geduldet, dass in Nordrhein-Westfalen nach Schätzungen des Fachverbandes der Freizeit- und Campingunternehmer NRW etwa 25.000 Menschen ihren Erstwohnsitz in einer Wochenend-Siedlung oder auf einem Campingplatz haben. Doch jetzt wollen die Landesbehörden, dass sich die Städte und Gemeinden verstärkt um das Problem kümmern.

Ziel sei es, wieder "baurechtsgemäße Zustände" herzustellen. Diese Aufgabe werde den Unteren Bauaufsichtsbehörden bei den Kreisen zuteil, sagt Dagmar Groß, Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf.

Bund will illegales Wohnen legalisieren

Der Bund möchte das illegale Wohnen legalisieren. Tatsächlich haben die Städte und Kommunen nach dem Bundesbaugesetz (Paragraf 12, Absatz 7) die Möglichkeit, dauerhafte Wohnnutzung in den so genannten "Erholungsgebieten" eigenständig zuzulassen. Diese Regelung ist am 13. Mai 2017 in Kraft getreten.

Die Kreise und Städte jedoch richten sich nach den Vorgaben der Landes- und Regionalpläne, deren Ziele Vorrang haben, erläutert ein Sprecher des neuen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Düsseldorf.

"Wir haben uns nie Sorgen gemacht"

Bisher haben die Kommunen die Möglichkeit, in Freizeitanlagen dauerhaft zu wohnen, offenbar locker ausgelegt. Die Bewohner konnten sich sogar beim städtischen Meldeamt anmelden: "Da wurde uns überhaupt nicht gesagt, dass das illegal ist. Deshalb haben wir uns auch nie Sorgen gemacht", sagt die Anwohnerin der Wochenend-Siedlung Oybaum in Kalkar. So wie sie leben dort etwa 250 Bürger dauerhaft.

Wohnen in der Idylle

Die Siedlung Oybaum in Kalkar

Wie schon in der Bezeichnung anklingt, dürfen die Bürger in dieser Idylle rein baurechtlich nur am Wochenende oder in ihrer Freizeit wohnen. " Ein Wochenendplatz dient (...) lediglich der Erholung und damit nur dem zeitlich begrenzten Aufenthalt" , teilt Elke Sanders, Pressesprecherin der Kreisverwaltung Kleve, mit. Weil die Siedlungen oft am Stadtrand liegen, sind sie auch häufig nicht so erschlossen wie normale Wohngebiete.