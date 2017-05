NRW-Wirtschaft fordert "Masterplan"

NRW sei in den vergangenen Jahren bei Wachstum und Beschäftigung zurückgefallen, klagte der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände (Unternehmer NRW), Arndt Kirchhoff, am Dienstag (02.05.2017) in Düsseldorf.

Auch die Industrie- und Handelskammer NRW und der Handwerkstag forderten daher einen " wirtschaftspolitischen Masterplan ". Für die Bildung, schnelle Internetanbindungen und den Ausbau des Straßennetzes müsse mehr Geld fließen.

Stand: 02.05.2017, 13:53