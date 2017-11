In Dortmund sitzt das Weihnachtsgeld locker

Alle Jahre wieder wollen es die Händler genau wissen: Wofür geben die Bundesbürger ihr Weihnachtsgeld aus - und wieviel? Antworten bekommen sie aus den Umfragen, die die FOM-Hochschule mit Hauptsitz in Essen jedes Jahr macht. Dieses Jahr im Fokus: die Stadt Dortmund.

Die Dortmunder sind ausgabefreudiger

Mehr Päckchen in Dortmund

Wichtigstes Ergebnis: Die 1.500 befragten Bewohner der Modellstadt geben in diesem Winter deutlich mehr Geld aus als noch 2016. 470 Euro investiert jeder durchschnittlich, 428 waren es im Vorjahr. Anderswo in Deutschland sind die Konsumenten deutlich zurückhaltender: Der Bundesbürger gibt im Schnitt 2,5 Prozent weniger aus. Das liegt an der allgemeinen Unsicherheit, vermuten die Wissenschaftler. Warum die Dortmunder sich davon nicht beeindrucken lassen, darauf haben die Forscher keine Antwort.

Männer warten bis zum Schluss

Dafür können sie belegen, dass Frauen in Dortmund früh wissen, was sie kaufen wollen, während viele Männer oft erst auf den allerletzten Drücker losgehen. Dafür geben sie aber mehr Geld aus - 490 Euro im Vergleich zu den 450 Euro der Frauen. Am häufigsten werden Gutscheine gekauft, Kosmetik und Schmuck.

Online-Shopping bleibt wichtig

Für den Handelsverband NRW, der die Daten nutzt, dürfte besonders interessant sein: Die meisten Kunden erledigen ihr Weihnachtsshopping in der Stadt, und die persönliche Beratung schätzen sie auch. Aber das Internet und die Kundenbewertungen, die sie dort finden, sind vielen auch sehr wichtig. Dazu passt, dass es ihnen beim Einkaufen eher weniger auf die festliche Stimmung ankommt.

Was man sich für Geld nicht kaufen kann