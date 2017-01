IG Metall ruft zu Warnstreiks in der Textilindustrie auf

Unmittelbar nach dem Ende der Friedenspflicht am 31. Januar 2017 werde es an einzelnen Standorten in NRW zu ersten Arbeitsniederlegungen kommen, teilte die Gewerkschaft am Montag (23.01.2017) mit. Weitere Proteste werden demnach folgen.

"An Warnstreiks führt kein Weg vorbei"

"Die Stimmung unter den Beschäftigten ist zunehmend aufgeheizt. An Warnstreiks führt kein Weg mehr vorbei" , sagte die Tarifsekretärin der IG Metall NRW, Heide Schnare, nach einer Sitzung der Tarifkommission, bei der der Streikaufruf einstimmig beschlossen wurde. Das bisherige Tarifangebot der Arbeitgeber sei inakzeptabel. Es gleiche noch nicht einmal die prognostizierte Inflationsrate aus. Die Arbeitgeber der Branche bieten 2,9 Prozent mehr Geld, die IG Metall fordert Einkommensverbesserungen von 4,5 Prozent für zwölf Monate.

Verhandlungen für 100.000 Beschäftigte

Die Tarifverhandlungen gelten für die etwa 100.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Textilindustrie. Auf NRW entfallen rund ein Viertel dieser Arbeitsplätze.