NRW-Wirtschaft blickt mit Sorge auf Trump

Sollte Donald Trump tatsächlich hohe Einfuhrzölle verhängen, um die US -Wirtschaft zu schützen, dann träfe das auch viele NRW -Betriebe. Vor allem Mittelständler sind verunsichert. Für Autozulieferer, Metallverarbeiter, Chemiefirmen und Maschinenbaubetriebe sind die USA der vierwichtigste Absatzmarkt, noch vor China.

Zuletzt hat die NRW-Wirtschaft Produkte im Wert von 12 Milliarden Euro in die Staaten geliefert: "Die USA gehören zu den Top-Handelspartnern von NRW. In den letzten Jahren hatten wir eine starke Steigerung, allein 2015 um über zehn Prozent" , sagt Wulf-Christian Ehrich von der Industrie- und Handelskammer in Dortmund.

USA wichtige Alternative zu Russland

Während große NRW-Konzerne wie Bayer, Thyssen-Krupp, Henkel, Evonik oder Lanxess meist mit eigenen Standorten oder Werken in den USA vertreten sind, können viele Mittelständler nicht ohne weiteres Teile der Produktion verlagern, um Einfuhrzölle zu umgehen. Dazu kommt: Die USA sind für sie ein willkommener Ausweichmarkt, nachdem es zuletzt schlechter lief mit Exporten nach Russland, China und in die Türkei.

Von Trump profitieren könnten dagegen Baukonzerne wie Hochtief oder der Essener Stahl- und Technologieriese Thyssen-Krupp. Denn Trump hat angekündigt, massiv in den Ausbau der Infrastruktur wie Highways, Brücken und Gebäude zu investieren. "Das könnte positive Effekte haben beim Geschäft mit Stahl, Aufzügen, Baumaschinen oder schweren Lkw " , hofft Firmenchef Heinrich Hiesinger.

NRW-Energiemultis gelassen

Während die NRW-Energiemultis Eon und RWE inzwischen stark auf erneuerbare Energien setzen und auch in den USA investieren, will Trump jetzt wieder Kohle, Öl und Gas fördern. Schlechte Aussichten? "Ich sehe das entspannt" , sagt der Chef der RWE-Ökosparte Innogy Peter Terium dem WDR : "Wie es heißt es so schön auf Englisch: Nobody is bigger than the market – keiner ist größer als der Markt. Auch der US-Präsident nicht."