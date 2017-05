Stahlkocher gehen gegen Sparpläne auf die Straße

Der frühere IG -Metall-Chef und heutiges Mitglied im Thyssenkrupp-Aufsichtsrat, Detlef Wetzel, forderte bei der Kundgebung einen Stopp der Fusionsgespräche mit dem Konkurrenten Tata.

Einsparungen von etwa 500 Millionen Euro

Der größte deutsche Stahlkonzern hatte angekündigt, in den kommenden drei Jahren in der europäischen Stahlsparte ca. 500 Millionen Euro einsparen zu wollen. Der Betriebsrat befürchtet die Streichung von bis zu 4.000 Stahl-Arbeitsplätzen. Am Donnerstag (04.05.2017) will der Aufsichtsrat der Stahlsparte über das geplante Sparprogramm beraten. Beschlüsse werden von der Sitzung allerdings nicht erwartet.