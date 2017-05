Siemens baut 300 Stellen in Krefeld ab

Siemens will in seinem Schienenwerk in Krefeld 300 Stellen abbauen. Das bestätigte am Donnerstag (10.05.2017) ein Konzernsprecher auf WDR -Anfrage. Grund seien die vergleichsweise hohen Kosten im weltweiten Wettbewerb der Schienenfahrzeugindustrie.

Die Beschäftigten sollen Freitagmittag (11.05.2017) auf einer Betriebsversammlung über die Pläne informiert werden. Der Stellenabbau soll sozialverträglich ablaufen, zum Beispiel über Abfindungen oder Verlagerungen an andere Standorte. Betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen, heißt es.

Im Krefelder Werk arbeiten derzeit 2200 Mitarbeiter.

Stand: 11.05.2017, 11:30