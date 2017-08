Asbeck übernimmt Teile von Solarworld

Solarworld-Gründer Frank Asbeck will mit Partnern die Fabriken des insolventen Solarkonzerns in Thüringen und Sachsen übernehmen. Insolvenzverwalter Horst Piepenburg teilte am Dienstag (08.08.2017) mit, er habe mit der Solarworld Industries GmbH einen Kaufvertrag geschlossen. Die GmbH mit Sitz in Bonn hat Asbeck Ende Juli ins Handelsregister eintragen lassen.

Qatar Solar angeblich Großaktionär bei Solarworld

Die Firma werde durch Asbeck und andere Gesellschafter vertreten, zu denen Piepenburg keine Angaben machte. Die Agentur Reuters berichtet mit Verweis auf einen Insider, dass die Qatar Foundation dahinter steckt. Der Investor aus Katar hält über Qatar Solar rund 29 Prozent an Solarworld.

Gläubiger müssen Übernahme noch absegnen

Die Übernahme der Werke in Arnstadt und Freiberg müsse am Freitag noch auf einer Gläubigerversammlung abgesegnet werden, sagte Piepenburg. 475 Mitarbeiter der Produktionsstätten sollen in der Nachfolgegesellschaft beschäftigt werden, die übrigen 1.200 hätten das Angebot, in eine Transfergesellschaft überzugehen.

Solarworld AG hatte im Mai Insolvenz angemeldet

Zum Kaufpreis machte Piepenburg keine Angaben. Er bestehe im Wesentlichen in der Ablösung von Verbindlichkeiten. Die Solarworld-Aktionäre erhielten aus den Erlösen des Verkaufsprozesses keine Ausschüttungen. Nach sechs Verlustjahren hatte die Solarworld AG Anfang Mai Insolvenz angemeldet. Die Mitarbeiter am Firmensitz in Bonn wurden zum 1. August freigestellt.