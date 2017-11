Sozialforscher: Mehr Schuldner trotz guter Konjunktur

WDR: Auch viele Normalverdiener klagen darüber, dass die günstige wirtschaftliche Entwicklung nicht bei ihnen ankommt - trotz relativ guter Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre.

Butterwegge: Das ist nicht nur eine subjektive Empfindung. Die Wahrnehmung einer ungleichen Verteilung der Einkommen und Vermögen beruht vielmehr auf objektiven Entwicklungen. Dafür verantwortlich war nicht zuletzt die Steuerpolitik unterschiedlicher Bundesregierungen. Gewinn- und Unternehmenssteuern sowie Spitzensteuersätze wurden gesenkt, hingegen wurde die Mehrwertsteuer stark erhöht. Letztere trifft besonders Menschen, die ohnehin wenig zum Leben haben.

Video starten, abbrechen mit Escape Immer mehr Familien in der Schuldenfalle | WDR aktuell | 09.11.2017 | 01:50 Min. | Verfügbar bis 09.11.2018 | WDR

WDR: Aber müssten nicht zumindest die sinkenden Arbeitslosenzahlen die Schuldenlast der privaten Haushalte in absehbarer Zeit senken?

Butterwegge: Das wäre nur dann der Fall, wenn die sinkende Arbeitslosenquote auf neuen, gut bezahlten Stellen beruhen würde. Wenn aber Arbeitslose in prekäre Beschäftigungsverhältnisse gedrängt werden, zum Beispiel in Mini- und Midijobs, dann bedeutet das nicht unbedingt eine Verbesserung der individuellen wirtschaftlichen Situation. Sie sind dann immer noch nicht in der Lage, aufgelaufene Schulden abzubauen.

WDR: Insbesondere die Energie- und Mietkosten sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Liegt hier vielleicht auch ein Grund für die private Schuldenlast?

Christoph Butterwegge

Butterwegge: Die Erhöhung der Lebenshaltungskosten spielt sogar eine Schlüsselrolle. Insbesondere in Groß- und Universitätsstädten haben mittlerweile sogar Normalverdiener Schwierigkeiten, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ein sehr hoher Anteil des Familieneinkommens fließt mittlerweile sofort in die Mietkosten - zum Teil mehr als 40 Prozent. Dann ist es kein Wunder, wenn man in die Überschuldung gerät.