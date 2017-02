Ruhrwirtschaft blickt optimistisch in die Zukunft

Die Unternehmen des Ruhrgebiets fühlen sich nicht nur so gut aufgestellt, wie seit fünf Jahren nicht mehr - viele von ihnen sehen sogar Chancen für einen weiteren Aufschwung. Das geht aus der Umfrage von knapp 1.000 Unternehmen hervor, deren Ergebnisse die Ruhrgebiets- IHKn am Dienstag (07.02.2017) in Bochum vorgestellt haben.

Stimmung so gut, wie seit fünf Jahren nicht mehr

Neun von zehn Unternehmen bewerteten ihre wirtschaftliche Situation als gut oder befriedigend. Fast ein Drittel geht davon aus, dass sich die Lage weiter verbessert. Nur elf Prozent befürchten eine Verschlechterung.

Die Handels- und Dienstleistungsbranche ist schon länger mit ihrer Situation zufrieden. Jetzt scheinen auch die sinkenden Auftragseingänge in Industrieunternehmen nicht nur gestoppt, sondern bewegen sich in einem Aufwärtstrend. Besonders die Aufträge aus dem Ausland haben stark angezogen.

Brexitverhandlungen sorgen für Unsicherheit

Dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein am Konjunkturhimmel über dem Ruhrgebiet: die Brexit-Verhandlungen und der wirtschaftspolitische Kurs der US-Regierung sorgen für Unsicherheiten, die sich nicht verlässlich abschätzen lassen.

Was die Unternehmen schon seit längerer Zeit beunruhigt, ist der weiter anhaltende Fachkräftemangel. Das Problem wird dadurch noch verschärft, als viele Unternehmen wegen der guten Konjunktur gerne Arbeitskräfte einstellen möchten. Fast jeder zweite Firmenchef ist allerdings skeptisch, ob das gelingen kann.

