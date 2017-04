RWE-Chef verspricht künftig Dividende

Der Energiekonzern RWE verspricht seinen Aktionären nach tiefroten Zahlen 2016 und zwei Jahren ohne Ausschüttung künftig wieder sichere Dividenden. Für 2017 sollten 50 Cent gezahlt werden und man wolle das Niveau in den Folgejahren mindestens halten, sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz am Donnerstag (27.04.2017) bei der Hauptversammlung in Essen. Die Dividende für 2016 müsse wegen der Lage des Unternehmens ausfallen. Vor der Hauptversammlung hatten Umweltschützer an der Grugahalle gegen die Kohlekraftwerke und Braunkohle-Tagebaue im Rheinischen Revier protestiert. RWE gilt als größter CO2 -Emittent in Europa.