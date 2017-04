Proteste bei RWE-Aktionärstreffen in Essen

Vor der Essener Grugahalle hängen Fahnen im RWE -Blau. Doch Umweltschützer wollen die 2.500 RWE-Aktionäre am Donnerstag (27.04.2017) in Rot empfangen: Rote Linien, rote Shirts, rote Karten. Damit protestieren sie gegen die Braunkohle-Verstromung des Energiekonzerns im Rheinischen Revier westlich von Köln. Auch eine Menschenkette ist geplant. Schon vor der Hauptversammlung haben Aktivisten offenbar versucht den RWE-Turm zu besteigen. Die Polizei vermutet, dass sie dort Transparente aufhängen wollten. Beim Eintreffen der Polizisten habe es Rangeleien und auch Verletzte gegeben. Die Aktivisten sind nun in Polizeigewahrsam.

Störung durch Aktivisten befürchtet

Das RWE -Management befürchtet, dass auch während des Treffens es in der Halle zu Störungen kommt. Schon im vergangenen Jahr hatten Sicherheitskräfte Aktivisten rausgeführt, weil sie die Rede des Firmenchefs immer wieder mit lauten Zwischenrufen unterbrochen hatten. Seit Jahren werden RWE -Hauptversammlungen von einem starken Polizeiaufgebot begleitet.

Schwieriges Debut

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz

Seinen ersten Auftritt vor den Aktionären als neuer Firmenchef dürfte sich Rolf-Martin Schmitz ohnehin anders vorgestellt haben. Seit der Abtrennung des Ökostromgeschäfts im Herbst leitet er den Konzern. Den Anlegern muss er heute den höchsten Verlust in 120 Jahren Firmengeschichte und die zweite Null-Dividende in Folge erklären.

5,7-Milliarden-Euro-Rekordminus