Bayer-Aktionäre befragen Konzernvorstand zu Monsanto

Nicht nur Umweltaktivisten und Naturschützer, die am Versammlungsort in Bonn Proteste ankündigten, stehen dem 66 Milliarden US -Dollar teuren Deal kritisch gegenüber. Auch verschiedene Aktionärsvertreter und Fonds äußerten bereits ihren Unmut. Sie stört vor allem die Höhe des Kaufpreises und die drastisch steigende Verschuldung.

"Ja" von Eigentümern liegt bereits vor

Von seinen Eigentümern muss sich Bayer indes kein positives Votum für die Übernahme mehr einholen, das hatte der Aufsichtsrat als Vertreter der Kapitalseite bereits getan. Derzeit liegen die Pläne bei zahlreichen Wettbewerbsbehörden. Bei der EU -Kommission soll der Zukauf im Laufe des zweiten Quartals zur Genehmigung eingereicht werden.

Stand: 28.04.2017, 07:48