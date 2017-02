Klage gegen Schließung des Bochumer Opel-Werks abgewiesen

Die Schließung des Opel-Werks in Bochum vor etwas mehr als zwei Jahren ist am Freitag (17.02.2017) vor dem Landgericht Darmstadt verhandelt worden. Geklagt hat der langjährige Betriebsrat Rainer Einenkel. Er hält die Schließung für nicht rechtens. Der Aufsichtsrat - so argumentiert er - sei vor der Schließung des Werkes nicht korrekt informiert worden.

Ex-Betriebsratschef Einenkel hatte auf Grundsatzurteil gehofft

Das sei vom Gesetz aber zwingend vorgeschrieben. Auch Arbeitnehmer und Gewerkschaft seien bei der Entscheidung übergangen worden. Die Werkshallen wurden bereits abgerissen, dennoch hielt der ehemalige Betriebsratschef an seiner Klage fest. Er hatte auf ein Grundsatzurteil gehofft, um Konzernen künftig Werksschließungen zu erschweren.

Gericht findet Aufsichtsratsbeschluss rechtens

Einenkel sagt: was mit Opel Bochum geschah, kann morgen jedem anderen Werk passieren. Das sah das Darmstädter Landgericht anders: der Beschluss des Opel-Aufsichtsrats aus dem April 2013 sei rechtmäßig zustande gekommen, hieß es am Freitag.

Stand: 17.02.2017, 13:29